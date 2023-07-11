Правительство увеличило количество бюджетных мест для медиков и соцработников в вузах
Кабмин во вторник, 11 июля, увеличил государственный заказ для подготовки медиков и соцработников на 2023 год: количество бюджетных мест вырастет более чем на тысячу
Об этом Шмыгаль написал в telegram.
Он отметил, что при утверждении госзаказа на подготовку специалистов в 2023 году, правительство учло потребность Украины в большем количестве реабилитологов, психологов и социальных работников.
"Для Министерства здравоохранения увеличиваем количество бюджетных мест более чем на тысячу. Так же увеличиваем и бюджетные места для набора социальных работников. Далее будем реализовывать изменения в системе госзаказов, чтобы иметь достаточное количество именно тех специалистов, в которых Украина нуждается сейчас и будет нуждаться в будущем" ", – говорится в сообщении.
В пресс-службе Министерства здравоохранения добавили, что в этом году в медицинских университетах, подчиненных Минздраву, объем госзаказа увеличили на 1005 будущих физиотерапевтов, эрготерапевтов и еще 40 врачей-психологов. Также 600 государственных мест добавили для специальностей "Психология", "Терапия и реабилитация", "Социальная работа".
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