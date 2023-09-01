Правительство утвердило требования к местам жительства ВПЛ. По всей Украине пройдут проверки

Об этом сообщает пресс-служба Мининтеграции.

Отмечается, что постановление определяет механизм образования и учета мест временного проживания, а также минимальные требования для жизнеобеспечения ВПЛ.

"В частности, предусмотрено разделение помещений на места общего пользования и с оборудованными койко-местами. Устанавливаются требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудованию кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим", - говорится в сообщении.

Областные и Киевская городская военная администрация обязали в течение шести месяцев проверить условия проживания ВПЛ на соответствие утвержденным стандартам.



"Кроме того, решением правительства поручено этим военным администрациям провести мониторинг состояния и обустройства мест временного проживания. А также утвердить перечень таких мест на территории соответствующей области. В дальнейшем такой мониторинг будет проводиться один раз в 6 месяцев", - добавили в Мининтеграции.