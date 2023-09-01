Правительство утвердило требования к местам жительства ВПЛ. По всей Украине пройдут проверки
Правительство в пятницу, 1 сентября, утвердило требования к обустройству мест временного проживания внутренне перемещенных лиц: в течение шести месяцев по всей Украине пройдут проверки
Об этом сообщает пресс-служба Мининтеграции.
Отмечается, что постановление определяет механизм образования и учета мест временного проживания, а также минимальные требования для жизнеобеспечения ВПЛ.
"В частности, предусмотрено разделение помещений на места общего пользования и с оборудованными койко-местами. Устанавливаются требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудованию кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим", - говорится в сообщении.
Областные и Киевская городская военная администрация обязали в течение шести месяцев проверить условия проживания ВПЛ на соответствие утвержденным стандартам.
"Кроме того, решением правительства поручено этим военным администрациям провести мониторинг состояния и обустройства мест временного проживания. А также утвердить перечень таких мест на территории соответствующей области. В дальнейшем такой мониторинг будет проводиться один раз в 6 месяцев", - добавили в Мининтеграции.
- Ранее министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила , что после проведения верификации обнаружили около 180 тысяч украинцев, ошибочно получающих помощь как ВПЛ. Выплаты им прекратят.
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