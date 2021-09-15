Правительство утвердило стратегию информационной безопасности Украины
Кабинет министров принял Стратегию информационной безопасности Украины
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 15 сентября.
Кабинет министров одобрил стратегию информационной безопасности Украины. Она направлена на противодействие России в информационном пространстве.
Документ включает меры противодействия дезинформации и манипуляции со стороны Российской Федерации, а также предусматривает борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев.
Стратегия рассчитана до 2025 года, за это время должно быть сформировано и защищено информационное пространство, борьба с незаконным контентом, информационная реинтеграция граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины.
Далее стратегию информационной безопасности должен одобрить СНБО.
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