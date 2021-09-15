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Правительство утвердило стратегию информационной безопасности Украины

15 сентября, 2021 среда
16:21
Общество Кабмин

Кабинет министров принял Стратегию информационной безопасности Украины

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 15 сентября.

Кабинет министров одобрил стратегию информационной безопасности Украины. Она направлена на противодействие России в информационном пространстве.

Документ включает меры противодействия дезинформации и манипуляции со стороны Российской Федерации, а также предусматривает борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев.

Стратегия рассчитана до 2025 года, за это время должно быть сформировано и защищено информационное пространство, борьба с незаконным контентом, информационная реинтеграция граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины.

Далее стратегию информационной безопасности должен одобрить СНБО.

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