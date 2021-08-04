Правительство утвердило Стратегию энергетической безопасности на период до 2025 года
Кабинет министров утвердил Стратегию энергетической безопасности Украины. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее постановление принято на заседании Кабмина 4 августа
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram -канале.
"В условиях нестабильной ситуации в геополитической сфере, учитывая ограниченность энергетических ресурсов и потребность развиваться экологически и с заботой об окружающей среде, нам необходимо понимать все потенциальные риски и угрозы, которые могут повлиять на украинский энергетический сектор. Стратегия энергобезопасности необходима, чтобы обеспечить прогнозируемость развития и устойчивость энергосистемы, своевременную идентификацию угроз и их предотвращение", - представляя документ, сказал министр энергетики Герман Галущенко.
Говорится, что стратегия энергобезопасности определяет 29 ключевых угроз энергетической безопасности. К ним относятся, например, как внешние риски - киберугрозы объектам критической инфраструктуры энергетики, агрессия со стороны России, так и внутренние - возможное незавершение интеграции с системами электро- и газоснабжения ЕС, изношенность основных фондов, отсутствие энергетических резервов.
Также в стратегии сформулированы три базовых прогнозных сценария изменений в энергетической сфере и их влияние в среднесрочной перспективе на развитие топливно-энергетического комплекса: сохранение текущих тенденций и состояния дел, сценарий "недружественного влияния" и сценарий "позитивной трансформации".
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