Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, соответствующее решение приняло правительство на внеочередном заседании 9 августа.

Согласно принятому постановлению, на время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тыс. грн ежемесячно.

Для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составить 50 тыс. грн.

Для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях – 100 тыс. грн.

Также установлены ежемесячные доплаты для срочников и курсантов: 6 тыс. грн. и 2,35 тыс. грн. соответственно.

Что известно о новых решениях Кабмина и ВРУ по военным

Военное руководство сообщало, что проводит призыв в Украине планово, начиная с 24 февраля. Новые волны мобилизации не предвидятся, несмотря на активизацию врага.

30 мая Верховная Рада Украины поддержала проекты законов об увеличении отпусков и премии.

Кроме того, парламент проголосовал за уменьшение предельного возраста пребывания на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Кабинет Министров принял упрощенный механизм направления украинских военнослужащих на лечение за границу.

31 мая Кабинет Министров Украины утвердил новые правила, согласно которым украинец сможет получить отсрочку или быть уволен от призыва на срочную службу.

28 июня ВРУ проголосовала за закон об отпусках и доплатах для срочников и курсантов. 30 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал проект

Народный депутат Михаил Цымбалюк 7 июля в эфире Эспрессо отметил, что продолжается работа над дальнейшими проектами законов о реабилитации военных и других аспектов, не нормированных законопроектом №9342 о доплатах и отпусках военнослужащим