Об этом сообщила пресс-служба правительства во вторник, 23 мая.

По словам министра обороны Алексея Резникова, решение сделает оборонное ведомство "на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО, будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и сократит сроки поставки товаров для нужд ВСУ".

"Агентство, которое мы создали в 2022 году, отделено от аппарата Министерства, что позволяет свести к минимуму коррупционные риски", – отметил он.

Министерство обороны Украины привлекает партнеров из Великобритании, Норвегии и Агентства НАТО по поддержке и поставке для развития механизмов работы Агентства оборонных закупок, отмечается в сообщении.

Агентство оборонных закупок было создано в июле 2022 года в соответствии с Законом об оборонных закупках, который вступил в силу за два года до этого. Структура, создаваемая по образцу Агентства НАТО по поддержке и поставке, стремится сделать закупки оружия для Украины прозрачными и сделать невозможной коррупцию.