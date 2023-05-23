Правительство утвердило процедуру закупок Минобороны Украины по стандартам НАТО
Кабинет Министров одобрил постановление, согласно которому Агентство оборонных закупок становится службой Министерства обороны Украины и будет осуществлять закупки вооружения и военной техники для ВСУ
Об этом сообщила пресс-служба правительства во вторник, 23 мая.
По словам министра обороны Алексея Резникова, решение сделает оборонное ведомство "на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО, будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и сократит сроки поставки товаров для нужд ВСУ".
"Агентство, которое мы создали в 2022 году, отделено от аппарата Министерства, что позволяет свести к минимуму коррупционные риски", – отметил он.
Министерство обороны Украины привлекает партнеров из Великобритании, Норвегии и Агентства НАТО по поддержке и поставке для развития механизмов работы Агентства оборонных закупок, отмечается в сообщении.
Агентство оборонных закупок было создано в июле 2022 года в соответствии с Законом об оборонных закупках, который вступил в силу за два года до этого. Структура, создаваемая по образцу Агентства НАТО по поддержке и поставке, стремится сделать закупки оружия для Украины прозрачными и сделать невозможной коррупцию.
- Напомним, 12 мая Резников протестировал украинские танки "Оплот" и сообщил, что Минобороны закажет их для ВСУ.
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