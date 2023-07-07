Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

Речь идет о процедуре установления факта участия в защите Украины гражданских, которые официально не находились в составе ни одной из украинских силовых структур, начиная с 24 февраля 2022 года.

"К сожалению, в результате полученных ранений, контузий, увечий или заболеваний во время непосредственного участия в обороне страны от российских оккупантов многие такие гражданские стали лицами с инвалидностью или погибли (умерли). В связи с этим, Законом № 2864 такие лица отнесены к лицам с инвалидностью в результате войны, а родные погибших – к членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины", - говорится в сообщении.

Для того чтобы получить соответствующий статус нужно написать заявление установленного образца и приложить к нему справку командира воинской части. Если же ее нет, то нужно предоставить заверенные нотариусом показания двух лиц или показания командира подразделения, в зоне ответственности которого находился человек.

Решение будет принимать созданная Минветеранов межведомственная комиссия. Она сможет выдать:

справку по форме согласно приложению 6 к постановлению КМУ №413 – для лиц с инвалидностью в результате войны;

справку по форме согласно приложению к постановлению КМУ №740 – для членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

"Такие справки будут одним из необходимых оснований для дальнейшего установления органами соцзащиты населения одного из статусов: лица с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины", - добавили в Минветеранов.