Правительство утвердило постановление о начале восстановления Каховской ГЭС

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, проект рассчитан на два года.

"На первом этапе спроектируем все инженерные конструкции, подготовим необходимую базу для обновления", - уточнил Шмыгаль.

"Второй этап начнется после деоккупации территорий, где находится ГЭС. Он предусматривает собственно строительные работы", - добавил он.

Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет Укргидроэнерго.

Что известно о Каховской ГЭС

Российские оккупанты захватили Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и плотины. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.

Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке .

Известно, что США тщательно изучают доказательства в деле про подрыв Каховской ГЭС.