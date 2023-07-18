Правительство утвердило постановление о начале восстановления Каховской ГЭС
Правительство на заседании 18 июля утвердило постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, которую 6 июня подорвали российские оккупанты
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, проект рассчитан на два года.
"На первом этапе спроектируем все инженерные конструкции, подготовим необходимую базу для обновления", - уточнил Шмыгаль.
"Второй этап начнется после деоккупации территорий, где находится ГЭС. Он предусматривает собственно строительные работы", - добавил он.
Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет Укргидроэнерго.
Что известно о Каховской ГЭС
Российские оккупанты захватили Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года.
20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и плотины. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.
Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке .
Известно, что США тщательно изучают доказательства в деле про подрыв Каховской ГЭС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.96
- Актуальное
- Важное