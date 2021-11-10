Правительство утвердило порядок выплаты долгов по пенсиям внутренне перемещенным лицам
Кабинет министров утвердил порядок выплаты задолженности по пенсиям жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей
Соответствующий проект постановления правительство поддержало на заседании, передает Еспресо.TV.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, пенсионные выплаты за прошедшие периоды, в том числе начисленные на исполнение решений суда, производятся получателям пенсий и ежемесячного пожизненного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда за счет средств государственного бюджета.
Так, отмечается, что для реализации проекта необходимо дополнительно 6,1 млрд. грн.
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