Правительство утвердило порядок выплаты долгов по пенсиям внутренне перемещенным лицам

Соответствующий проект постановления правительство поддержало на заседании, передает Еспресо.TV.



Согласно пояснительной записке к проекту постановления, пенсионные выплаты за прошедшие периоды, в том числе начисленные на исполнение решений суда, производятся получателям пенсий и ежемесячного пожизненного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда за счет средств государственного бюджета.



Так, отмечается, что для реализации проекта необходимо дополнительно 6,1 млрд. грн.

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