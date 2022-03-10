Правительство утвердило порядок использования документа

Об этом передает Правительственный портал.



"Его можно будет сгенерировать в приложении и на портале "Дия". "еДокумент" будет содержать всю необходимую информацию и QR-код для подтверждения личности. Это поможет украинцам, которые в результате потеряли документы, удостоверять при необходимости свое лицо", - сообщил он.

Также правительство увеличило расходы резервного фонда государственного бюджета на 50,8 млрд грн.

"Это позволит в условиях военного положения оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны", – отметил Шмигаль.

Кроме того, Денис Шмигаль отметил, что в течение марта на пенсионные выплаты уже было направлено 38,3 млрд грн. По его словам, только за последние два дня Правительство профинансировало 13,9 млрд грн на выплату пенсий.

Премьер отметил, что сейчас одна из главных задач правительства - это проведение посевной в тех регионах Украины, где нет активных боевых действий.

"Наш приоритет - это продовольственные культуры. Мы активизировали нашу работу с аграриями в этом направлении, чтобы Украина полностью обеспечила себя необходимым количеством продовольствия. Предстоит возобновлена работа предприятий пищевой промышленности в тех областях, которые сейчас находятся не на передовой", - сказал Шмигаль.



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