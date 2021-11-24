Правительство утвердило "план борьбы с олигархами"
Кабинет министров Украины утвердил "План мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, имеющими значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами)"
Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюска в Facebook.
“Правительство только что на своем заседании утвердило упомянутый выше План мероприятий (полное название – “План мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, имеющими значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами)”). Мы неоднократно отмечали, что прекратить злоупотребление олигархами своей властью можно только комплексными мерами”, - написал Малюска.
Министр заявил, что принятый в Украине закон об олигархах является только частью "огромного объема работы", а план мероприятий предусматривает "более полную картинку будущего".
“В Плане мероприятий - картинка будущего более полная. Там и регулирование лоббизма, и усиление возможности АМКУ, и антикор с судами, и справедливые тарифы, и медиарегулирование, и критическая инфраструктура, и энергетическая безопасность”, - написал Малюска.
По словам министра, план мер еще будет дополняться, однако "общее представление можно получить уже сразу".
- Напомним, 5 ноября президент Зеленский подписал закон №1780-IX, заявленный как инструмент для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и ограничения деструктивного влияния олигархов на экономику Украины.
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