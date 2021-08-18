Правительство утвердило перечень обязательных для ЦНАП админуслуг: их более четырехсот
Кабинет министров утвердил обязательный перечень сервисов для предоставления в Центрах административных услуг (ЦНАП)
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
По словам Шмыгаля, правительство приняло распоряжение, четко устанавливает перечень административных услуг, которые должны предоставляться в обязательном порядке в ЦНАП.
"Всего это более 400 услуг в различных сферах жизнедеятельности. Все украинские граждане должна иметь доступ к получению качественных административных услуг. При поддержке правительственной субвенции в Украине продолжается расширение ЦНАП, а также продолжается качественное наполнение перечня услуг, которые могут получать украинцы", - написал Шмыгаль .
Согласно обнародованному на Правительственном портале проекту распоряжения и пояснительной записке к нему, утверждение перечня обязательных админуслуг упростит их получение в ЦНАП.
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