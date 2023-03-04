Правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу
Кабинет Министров Украины утвердил Государственную антикоррупционную программу
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в telegram-канале в субботу, 4 марта.
Кроме этого, также по его словам, "сегодня правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021–2025. Программа содержит меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию".
"Имеем понимание, что такой важный документ должен оставаться живым, открытым для предложений и дополнений. Поэтому будем работать с парламентом, другими стейкхолдерами, с руководителями антикоррупционных органов", - отметил Шмыгаль.
Также он напомнил, что сегодня Конкурсная комиссия по избранию директора Национального антикоррупционного бюро определила и подала в КМУ свои предложения по трем финалистам отбора на должность директора НАБУ.
"Поэтому правительство на ближайшем заседании утвердит директора бюро", – добавил Шмыгаль.
- 8 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления , в частности будет введен механизм общественного контроля.
- Позже сообщалось, что в рабочую группу по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины вошли представители 13 общественных организаций .
- 26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что сейчас в Украине нет системной коррупции, однако присутствуют ее "единичные проявления".
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