Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в telegram-канале в субботу, 4 марта.

Кроме этого, также по его словам, "сегодня правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021–2025. Программа содержит меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию".

"Имеем понимание, что такой важный документ должен оставаться живым, открытым для предложений и дополнений. Поэтому будем работать с парламентом, другими стейкхолдерами, с руководителями антикоррупционных органов", - отметил Шмыгаль.

Также он напомнил, что сегодня Конкурсная комиссия по избранию директора Национального антикоррупционного бюро определила и подала в КМУ свои предложения по трем финалистам отбора на должность директора НАБУ.

"Поэтому правительство на ближайшем заседании утвердит директора бюро", – добавил Шмыгаль.