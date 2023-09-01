"Правительство устраивает политическое шоу": депутат парламента Грузии о попытке импичмента президентки
В парламенте Грузии не будет достаточно голосов, чтобы объявить импичмент президенте Саломе Зурабишвили. Правительство это понимает, но начало этот фарс
Об этом в эфире Еспресо заявил депутат парламента Грузии от оппозиции Коба Накопия.
"Они аргументируют начало импичмента тем, что президент Грузии должен согласовывать визиты за границу. Но с другой стороны, Конституция обязывает президента представлять Грузию на международной арене. Все, что начало правительство – это абсолютный фарс, они прекрасно понимают, что никакого импичмента не будет. Они устраивают политическое шоу и тем самым подтверждают верность Путину и оккупанту", - сказал он.
По мнению Накопии, в правительстве прекрасно понимают, что в парламенте не будет достаточно голосов, чтобы импичмент произошел.
"Правительство уже не согласовало несколько визитов, в частности в Украину и другие страны, куда Саломе Зурабишвили собиралось поехать и уговаривать западных партнеров дать Грузии статус кандидата в члены ЕС. "Грузинская мечта" делает все, чтобы этого статуса не было. Они боятся развития сценария по украинскому варианту – реакцию народа, как было с Януковичем. Они виноватым делают ЕС, а не самих себя", - добавил депутат.
Он считает, что очень важно понимать, что президент Зурабишвили - тоже человек из их команды.
"Она за весь период своего президентства еще ни одного плохого слова не сказала в сторону олигарха Иванишвили, который сделал ее президентом. Я не знаю, насколько она искренне это делает. Возможно, это очередной проект олигарха, полагающего, что Зурабишвили на следующих выборах будет возглавлять партию Европы и она сделает коалицию с "Грузинской мечтой", поэтому и он дает ей право на самостоятельную деятельность, встречи с лидерами ЕС и продвижение получения статуса кандидата для Грузии. Мы этого не знаем, это будет видно, когда она, возможно, осенью, объявит о желании идти на выборы в парламент", - подытожил Накопия.
Что известно о Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в 2018 году благодаря поддержке "Грузинской мечты" и ее основателя, миллиардера Бидзины Иванишвили.
Отношения президента и правительства стали ухудшаться после начала войны в Украине. Зурабишвили не раз критиковала правительство за недостаточную поддержку Украины.
Так, в феврале Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой по отношению к Украине на фоне широкомасштабной агрессии РФ. А в марте она обвинила правительство в том, что оно "говорит на одном языке с Москвой".
1 сентября стало известно, что правящая партия "Грузинская мечта" запускает процедуру импичмента Зурабишвили из-за несогласованных с правительством визитов в Европу
Срок полномочий Зурабишвили истекает осенью 2024 года.
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