"Правительство устраивает политическое шоу": депутат парламента Грузии о попытке импичмента президентки

Об этом в эфире Еспресо заявил депутат парламента Грузии от оппозиции Коба Накопия.

"Они аргументируют начало импичмента тем, что президент Грузии должен согласовывать визиты за границу. Но с другой стороны, Конституция обязывает президента представлять Грузию на международной арене. Все, что начало правительство – это абсолютный фарс, они прекрасно понимают, что никакого импичмента не будет. Они устраивают политическое шоу и тем самым подтверждают верность Путину и оккупанту", - сказал он.

По мнению Накопии, в правительстве прекрасно понимают, что в парламенте не будет достаточно голосов, чтобы импичмент произошел.

"Правительство уже не согласовало несколько визитов, в частности в Украину и другие страны, куда Саломе Зурабишвили собиралось поехать и уговаривать западных партнеров дать Грузии статус кандидата в члены ЕС. "Грузинская мечта" делает все, чтобы этого статуса не было. Они боятся развития сценария по украинскому варианту – реакцию народа, как было с Януковичем. Они виноватым делают ЕС, а не самих себя", - добавил депутат.

Он считает, что очень важно понимать, что президент Зурабишвили - тоже человек из их команды.

"Она за весь период своего президентства еще ни одного плохого слова не сказала в сторону олигарха Иванишвили, который сделал ее президентом. Я не знаю, насколько она искренне это делает. Возможно, это очередной проект олигарха, полагающего, что Зурабишвили на следующих выборах будет возглавлять партию Европы и она сделает коалицию с "Грузинской мечтой", поэтому и он дает ей право на самостоятельную деятельность, встречи с лидерами ЕС и продвижение получения статуса кандидата для Грузии. Мы этого не знаем, это будет видно, когда она, возможно, осенью, объявит о желании идти на выборы в парламент", - подытожил Накопия.