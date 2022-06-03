Правительство установило фиксированную цену газа для производителей тепла
Кабинет министров Украины зафиксировал цену природного газа для производителей тепла на уровне 7400 грн за 1 тыс. кубометров
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Укринформ .
"В контексте подготовки к отопительному сезону правительство приняло решение о том, что ТЭЦ, ОСМД и другие производители тепла будут получать газ по фиксированной цене в размере 7 400 гривен за тысячу кубов", - сказал премьер.
По его словам, в четырех областях на сегодняшний день зафиксировано 35 тыс. поврежденных или разрушенных объектов. Почти 75% из них – в Киевской области.
Шмыгаль добавил, что разрушены почти 200 котельных, на 37 из них уже завершаются ремонты.
"По Харьковщине, Николаевщине, Донетчине и Луганщине сейчас трудно оценить, ведь активные бои и постоянные обстрелы не прекращаются", - отметил он.
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