Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Укринформ .

"В контексте подготовки к отопительному сезону правительство приняло решение о том, что ТЭЦ, ОСМД и другие производители тепла будут получать газ по фиксированной цене в размере 7 400 гривен за тысячу кубов", - сказал премьер.

По его словам, в четырех областях на сегодняшний день зафиксировано 35 тыс. поврежденных или разрушенных объектов. Почти 75% из них – в Киевской области.

Шмыгаль добавил, что разрушены почти 200 котельных, на 37 из них уже завершаются ремонты.

"По Харьковщине, Николаевщине, Донетчине и Луганщине сейчас трудно оценить, ведь активные бои и постоянные обстрелы не прекращаются", - отметил он.