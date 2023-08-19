Об этом Шмыгаль написал в telegram .

По словам премьер-министра, убежища, противорадиационные укрытия и постройки двойного назначения будут браться на учет обязательно. Кроме того, на время военного положения строительство новых сооружений ускорят.

Отмечается, что изменять функциональное назначение объектов фонда защитных сооружений при приватизации или отчуждении запрещается.



"Обеспечивается беспрепятственный круглосуточный доступ людей к защитным сооружениям. Проверки состояния, в котором находятся эти объекты, будут проводиться систематически. Местные власти обязаны разработать планы размещения для укрытия населения в защитных сооружениях. Наша цель – максимальная безопасность людей и защита от всех возможных угрозы, которые создают российские террористы", - подчеркнул Шмыгаль.