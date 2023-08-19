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Правительство усовершенствовало учет сооружений гражданской защиты. Что изменилось

19 августа, 2023 суббота
16:11
Общество

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство усовершенствовало учет сооружений гражданской защиты: им предоставили статус стратегических для обеспечения защиты населения

Об этом Шмыгаль написал в telegram .

По словам премьер-министра, убежища, противорадиационные укрытия и постройки двойного назначения будут браться на учет обязательно. Кроме того, на время военного положения строительство новых сооружений ускорят.

Отмечается, что изменять функциональное назначение объектов фонда защитных сооружений при приватизации или отчуждении запрещается.

"Обеспечивается беспрепятственный круглосуточный доступ людей к защитным сооружениям. Проверки состояния, в котором находятся эти объекты, будут проводиться систематически. Местные власти обязаны разработать планы размещения для укрытия населения в защитных сооружениях. Наша цель – максимальная безопасность людей и защита от всех возможных угрозы, которые создают российские террористы", - подчеркнул Шмыгаль.

  • В Киеве выделили более 500 миллионов гривен на ремонт и увеличение количества укрытий в учебных заведениях. Это состоялось в рамках городской программы "Безопасная образовательная среда".
Украина
Война с Россией
Денис Шмыгаль
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