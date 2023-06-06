Правительство ускорило процедуру оформления паспортов. Подробности

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Отныне ГТС и дипломатические учреждения смогут получать выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

"Это значительно упростит процедуру оформления паспортных документов для граждан, в том числе временно пребывающих за границей", - пояснили в Минреинтеграции.

"Также это оптимизирует работу государственных органов, ведь существенно сократится время обработки запросов на получение паспортов", – добавили там.