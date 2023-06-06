Правительство ускорило процедуру оформления паспортов. Подробности
Кабинет Министров на заседании 6 июня упростил процедуру оформления паспортов, в том числе для граждан, временно пребывающих за границей
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Отныне ГТС и дипломатические учреждения смогут получать выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.
"Это значительно упростит процедуру оформления паспортных документов для граждан, в том числе временно пребывающих за границей", - пояснили в Минреинтеграции.
"Также это оптимизирует работу государственных органов, ведь существенно сократится время обработки запросов на получение паспортов", – добавили там.
- В июне 2022 года правительство разрешило оформлять украинский и заграничный паспорта за границей.
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