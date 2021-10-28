Правительство усилило требования к качеству дизельного топлива

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики в Facebook.



Согласно сообщению, документ предусматривает установление четких норм качества дизельного топлива. Это позволит хозяйствующим субъектам провести оценку соответствия такого дизельного топлива требованиям Технического регламента и оформить паспорт качества при выпуске на рынок и введении в обращение.



В частности, отныне в техрегламенте установлен показатель "предельная температура фильтрованности" для зимнего и арктического дизельного топлива.

Так, для зимнего дизельного топлива такая температура будет не выше -20 *С, для арктического - не выше -30 *С. Кроме того, для летнего дизельного топлива предельная температура фильтрации составит не выше -5 *С.

Новые требования будут способствовать обеспечению рынка качественным дизельным топливом, предотвращать реализацию некачественного жидкого топлива.