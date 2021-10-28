Правительство усилило требования к качеству дизельного топлива
Кабинет министров принял постановление о внесении изменений в технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики в Facebook.
Согласно сообщению, документ предусматривает установление четких норм качества дизельного топлива. Это позволит хозяйствующим субъектам провести оценку соответствия такого дизельного топлива требованиям Технического регламента и оформить паспорт качества при выпуске на рынок и введении в обращение.
В частности, отныне в техрегламенте установлен показатель "предельная температура фильтрованности" для зимнего и арктического дизельного топлива.
Так, для зимнего дизельного топлива такая температура будет не выше -20 *С, для арктического - не выше -30 *С. Кроме того, для летнего дизельного топлива предельная температура фильтрации составит не выше -5 *С.
Новые требования будут способствовать обеспечению рынка качественным дизельным топливом, предотвращать реализацию некачественного жидкого топлива.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.36Продажа 30.74
- Актуальное
- Важное