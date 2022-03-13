Правительство усилило контроль за выездом за границу детей из уязвимых категорий
Согласно решению, областные военные администрации будут обеспечивать выезд детей в случае, если приняты исчерпывающие меры по размещению их на безопасной территории Украины
Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.
Перечень документов, на основании которых дети из уязвимых категорий пересекают границу, расширен:
- Приглашение, где указывается страна окончательного пребывания детей, количество и категория детей, условия их пребывания, ответственная организация, которая будет сопровождать детей в течение всего периода их пребывания за пределами Украины. Данная организация должна иметь письмо о поддержке государственных учреждений страны пребывания детей.
- Письменное согласование областной военной администрации о разрешении на выезд за пределы Украины детей, согласованном Нацсоцслужбой.
Соответствующие изменения касаются выезда за пределы Украины:
- Детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста и проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, в том числе детей с инвалидностью.
- Детей, не имеющих такого статуса, проживают или зачислены в учреждения разных типов, в том числе детей с инвалидностью.
- Детей, воспитывающихся в приемных семьях, детских домах семейного типа, на попечении, попечительстве.
"Также согласно решению правительства, консульские учреждения в странах, в которые выехали дети из уязвимых категорий, через МИД в течение одного рабочего дня будут информировать Минсоцполитики и Нацсоцслужбу о взятии детей на консульский учет", – добавляют в сообщении.
- Напомним, из-за военной агрессии российских оккупантов уже погибли 85 украинских детей, еще около 100 получили ранения.
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