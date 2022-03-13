Правительство усилило контроль за выездом за границу детей из уязвимых категорий

Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

Перечень документов, на основании которых дети из уязвимых категорий пересекают границу, расширен:

Приглашение, где указывается страна окончательного пребывания детей, количество и категория детей, условия их пребывания, ответственная организация, которая будет сопровождать детей в течение всего периода их пребывания за пределами Украины. Данная организация должна иметь письмо о поддержке государственных учреждений страны пребывания детей.

Письменное согласование областной военной администрации о разрешении на выезд за пределы Украины детей, согласованном Нацсоцслужбой.

Соответствующие изменения касаются выезда за пределы Украины:

Детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста и проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, в том числе детей с инвалидностью.

Детей, не имеющих такого статуса, проживают или зачислены в учреждения разных типов, в том числе детей с инвалидностью.

Детей, воспитывающихся в приемных семьях, детских домах семейного типа, на попечении, попечительстве.

"Также согласно решению правительства, консульские учреждения в странах, в которые выехали дети из уязвимых категорий, через МИД в течение одного рабочего дня будут информировать Минсоцполитики и Нацсоцслужбу о взятии детей на консульский учет", – добавляют в сообщении.

Напомним, из-за военной агрессии российских оккупантов уже погибли 85 украинских детей, еще около 100 получили ранения.