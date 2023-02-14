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Правительство упростило ввоз в Украину товаров военного назначения

14 февраля, 2023 вторник
18:22
война с Россией

Правительство приняло постановление, которое максимально ускорит и упростит ввоз товаров военного назначения

Об этом сообщили на веб-портале органов исполнительной власти Украины, 14 февраля.

"В частности, БПЛА и комплектующих на территорию Украины. Это позволит нашим защитникам и защитницам оперативнее получать и использовать технологии на фронте", - отмечается в сообщении.

В частности, известно, что документ был разработан совместно Министерством экономики Украины и Минцифры, а соответствующие изменения - утверждены на заседании Кабинета Министров Украины 14 февраля 2023 года.

Также добавляется, что технологии имеют важное значение на поле бои, ведь они изменяют ход войны и сохраняют жизнь украинских военных.

"Поэтому важно обеспечить быстрое развитие и доставку БПЛА, чтобы наши защитники и защитницы имели технологическое преимущество над врагом", - отмечается в сообщении.

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Указывается, что принятое постановление упрощает таможенное оформление товаров военного назначения и двойного использования. Теперь импортеры смогут ввезти такие товары без получения разрешения Госэкспортконтроля.

Кроме того, изменение законодательства даст толчок для развития украинского производства оборонной продукции. Работаем дальше, чтобы сделать нашу армию наиболее технологичной и победной.

  • 14 февраля стало известно, что армия дронов пополнилась двумя мощными украинскими комплексами Raybird-3, преодолевающими до 2500 километров и имеющими иммунитет к средствам радиоэлектронной борьбы.
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