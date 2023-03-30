Правительство упростило процедуру ввоза комплектующих для беспилотников

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Еще один важный шаг для развития украинского рынка БпЛА. Вместе с Минэкономики и при максимальной поддержке СБУ упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников в Украину на время военного положения. Теперь производителям дронов не нужно будет получать на это заключение от Службы безопасности. Сегодня Правительство приняло соответствующую постановление", - говорится в сообщении.

Раньше, чтобы получить заключение от СБУ, нужно было ждать около 15 дней. На время военного положения такой необходимости больше нет.

"Продолжаем работать над ликвидацией других блокеров. Вносим изменения в Таможенный и Налоговый кодексы. Чтобы импортеры БПЛА не платили ввозную пошлину и НДС за дроны и комплектующие на время военного положения", - добавил Федоров.

Ранее Правительство приняло постановление по калькуляции БпЛА, которое даст старт массовому производству украинских беспилотников.