Правительство упростило процедуру подачи заявки на денежную помощь для ВПЛ - это можно будет делать в "Дии"

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль .



"Внутренне перемещенные лица смогут оформить помощь для покрытия расходов на проживание через портал "Дия". Правительство упростило процедуру подачи заявки и назначения такой помощи. Это решение лишит тысячи людей необходимости тратить свое время на очереди в кабинетах и лишние бюрократические процедуры", - написал Шмигаль.



Чтобы подать заявку, достаточно войти в "Дию", заполнить заявку, подписать ее электронной подписью и отправить.

Продлить или прекратить денежную помощь можно будет без повторного предоставления справки о взятии на учет ВПЛ. Справка автоматически появится в приложении благодаря синхронизации с информационными системами Минсоцполитики.