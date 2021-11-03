Правительство упростило процедуру подачи заявки на денежную помощь для ВПЛ - это можно будет делать в "Дии"
Кабмин принял проект постановления, согласно которому внутренне перемещенные лица смогут подать заявку на денежную помощь онлайн через портал "Дия"
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль .
"Внутренне перемещенные лица смогут оформить помощь для покрытия расходов на проживание через портал "Дия". Правительство упростило процедуру подачи заявки и назначения такой помощи. Это решение лишит тысячи людей необходимости тратить свое время на очереди в кабинетах и лишние бюрократические процедуры", - написал Шмигаль.
Чтобы подать заявку, достаточно войти в "Дию", заполнить заявку, подписать ее электронной подписью и отправить.
Продлить или прекратить денежную помощь можно будет без повторного предоставления справки о взятии на учет ВПЛ. Справка автоматически появится в приложении благодаря синхронизации с информационными системами Минсоцполитики.
- Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект об упрощенном обретении гражданства иностранцами и лицами без гражданства, защищавшими Украину на фронте.
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