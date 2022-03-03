Правительство упростило правила для ввоза гуманитарной помощи в Украину, - Международный штаб помощи украинцам

Об этом говорится в соответствующем решении правительства, передает телеканал "Эспрессо".



В период военного положения для ввоза через таможенную границу гуманитарной помощи необходимо только заполнить эту форму.



По этой ссылке находится сайт и колл-центр для украинцев, которые едут в Северную Германию.

Кроме того, чешский перевозчик RegioJet запустил ежедневный эвакуационный железнодорожный рейс Львов – Прага. Билеты на него бесплатные. Состав состоит из спальных вагонов и рассчитан на 400 пассажиров. Он будет ездить каждый день в обоих направлениях.



По этой ссылке можно найти телефонные линии для поселения для беженцев во Львове.

Платформа для помощи украинцам на Кипре.

Бесплатный транспорт от нескольких перевозчиков для украинцев (Укрзализныця, Польша, Чехия, Словакия, Германия, Bla Bla Car).

Важная информация для украинцев, едущих в Латвию. Латвия может полноценно принять около 10 000 украинцев. Власти страны подготовили детские сады и школы, а также адаптировали закон по трудоустройству. Вся необходимая информация об условиях въезда, пребывания, проживания, получения виз и трудоустройства содержится на следующих ресурсах:

специальный сайт для беженцев из Украины;

информация для граждан Украины о прибытии и пребывании в Латвии на сайте правительства.

Также сайт для украинцев, которые едут в Словакию, и платформа для украинцев в Молдове.

Эта таблица предназначена для мониторинга очередей на границах с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой. Она постоянно обновляется.