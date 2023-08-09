Правительство упростило оформление техпаспорта и номеров на авто
В среду, 9 августа, правительство упростило процедуру для получения и оформления техпаспорта и номерных знаков на автомобиль, оформленных в Дии или через Электронный кабинет водителя. Теперь их можно получить по почте
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.
"Также после вступления в силу постановления, которое 8 августа принято на заседании Кабинета Министров Украины - водительское удостоверение можно будет пересылать через международные почтовые отправления", - заявил он.
Заместитель главы МВД добавил, что эта опция особенно актуальна в условиях полномасштабной войны России против Украины, ведь граждане нашего государства за рубежом смогут осуществить обмен водительского удостоверения через Действие или ЭКВ, получив пластиковый документ в почтовом отделении соответствующей страны.
В целом, постановлением определены особенности электронного информационного взаимодействия МВД с другими субъектами для автоматизации процесса проверки сведений, необходимых для предоставления услуги сервисными центрами МВД.
Эти изменения введены в рамках подготовки к полноценному внедрению услуги регистрации автомобиля онлайн с сентября 2023 года.
МВД напомнило, что по состоянию на сегодняшний день, водительское удостоверение можно обменять через приложение Дия, или ЭКВ, и в пределах Украины, получить почтовой связью. Кстати, за неполный год, этой опцией воспользовались более 25 000 человек.
- Кроме этого, с 8 августа автосалоны могут регистрировать транспортные средства от имени покупателя без необходимости нотариального оформления доверенности – его можно подписать прямо в автосалоне.
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