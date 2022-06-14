Правительство упростило фиксацию разрушений жилья и сооружений, поврежденных в результате вторжения РФ
Кабинет министров упростил порядок фиксации повреждений и разрушений жилых зданий и сооружений, нанесенных Украине в результате вооруженной агрессии РФ
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба ведомства .
"Пока перед гражданами и громадами, пострадавшими в результате вооруженной агрессии России, стоит вопрос как правильно подтверждать и фиксировать факт повреждения или разрушения здания. Поэтому правительство приняло важное решение, которым упростило порядок фиксации разрушений и повреждений жилых зданий и сооружений", - отметил министр.
Изменениями предлагается, в частности:
- фиксировать повреждения зданий и сооружений не только частной и коммунальной формы собственности, но также и государственной;
- проводить обследование поврежденных объектов путем комиссионного и/или технического обследования;
- конкретизировать направления, по которым признаются ущерб и вред объектам жилого фонда, ЖКХ и общественных зданий;
- установить форму и содержание акта комиссионного обследования.
В дальнейшем предполагается разработка функционала, позволяющего создавать акты комиссионного обследования с помощью портала "Дия".
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