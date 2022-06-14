Правительство упростило фиксацию разрушений жилья и сооружений, поврежденных в результате вторжения РФ

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба ведомства .

"Пока перед гражданами и громадами, пострадавшими в результате вооруженной агрессии России, стоит вопрос как правильно подтверждать и фиксировать факт повреждения или разрушения здания. Поэтому правительство приняло важное решение, которым упростило порядок фиксации разрушений и повреждений жилых зданий и сооружений", - отметил министр.

Изменениями предлагается, в частности:

фиксировать повреждения зданий и сооружений не только частной и коммунальной формы собственности, но также и государственной;

проводить обследование поврежденных объектов путем комиссионного и/или технического обследования;

конкретизировать направления, по которым признаются ущерб и вред объектам жилого фонда, ЖКХ и общественных зданий;

установить форму и содержание акта комиссионного обследования.

В дальнейшем предполагается разработка функционала, позволяющего создавать акты комиссионного обследования с помощью портала "Дия".