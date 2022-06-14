English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Правительство упростило фиксацию разрушений жилья и сооружений, поврежденных в результате вторжения РФ

Правительство упростило фиксацию разрушений жилья и сооружений, поврежденных в результате вторжения РФ

14 июня, 2022 вторник
19:57
Экономика

Кабинет министров упростил порядок фиксации повреждений и разрушений жилых зданий и сооружений, нанесенных Украине в результате вооруженной агрессии РФ

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба ведомства .

"Пока перед гражданами и громадами, пострадавшими в результате вооруженной агрессии России, стоит вопрос как правильно подтверждать и фиксировать факт повреждения или разрушения здания. Поэтому правительство приняло важное решение, которым упростило порядок фиксации разрушений и повреждений жилых зданий и сооружений", - отметил министр.

Изменениями предлагается, в частности:

  • фиксировать повреждения зданий и сооружений не только частной и коммунальной формы собственности, но также и государственной;
  • проводить обследование поврежденных объектов путем комиссионного и/или технического обследования;
  • конкретизировать направления, по которым признаются ущерб и вред объектам жилого фонда, ЖКХ и общественных зданий;
  • установить форму и содержание акта комиссионного обследования.

В дальнейшем предполагается разработка функционала, позволяющего создавать акты комиссионного обследования с помощью портала "Дия".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война с Россией
Алексей Чернышев
Читайте также:
Знищена техніка окупантів
13 июня, 2022 понедельник
ВСУ профессионально уничтожают позиции врага. Масштабного контрнаступления не будет, - военный эксперт Притула
окупант
13 июня, 2022 понедельник
"У пацанов уже крыша едет. Троих на дурку отправили": рашист о потерях на фронте, - разведка
путін путлер
12 июня, 2022 воскресенье
Главным событием в российско-украинской войне будет не смерть Путина, а поставки Украине оружия – политолог Андрей Пионтковский
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.28
    Покупка 34.28
    Продажа 35.15
  • EUR
    Покупка 35.65
    Продажа 36.92
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
14 июня
21:00
Минобороны Литвы заказало боеприпасы для Bayraktar, который был передан Украине
20:57
Посол Словении вернулся в Киев
20:45
Вживую
Украина – Ирландия. Футбол. Лига Наций. Останемся ли лидерами группы?
20:41
В Изюме остаются около 15 тыс. гражданских, оккупанты не позволяют эвакуацию и открытие гумкоридоров, - депутат горсовета
20:18
путин
Путин до сих пор планирует захватить значительную часть Украины, - Пентагон
19:59
США помогут Украине построить временные зернохранилища в приграничных регионах, - Байден
19:25
Эксклюзив
Оккупанты нарушили 5 фундаментальных принципов безопасности эксплуатации Запорожской АЭС, - эксперт по атомной энергетике Кошарная
19:25
Рестораторы активно поддерживают украинских защитников
19:24
Украина контролирует свое воздушное пространство: российская авиация два месяца не решается залетать на нашу территорию, - Воздушные силы ВСУ
19:16
Common Help UA: благотворительный фонд "Поверь в себя" передал для людей с инвалидностью гуманитарную помощь
19:14
На Херсонщине оккупанты требуют от аграриев отдавать до 70% урожая в десять раз дешевле розничной цены, - председатель облсовета
19:06
Украинские выпускники могут сдать мультипредметный тест в двух американских городах
19:04
На фото военнослужащие ВСУ
Враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, у Рубежного и Золотого, бои продолжаются, - Генштаб
18:46
Россия ввела санкции против представителей ВПК и ведущих медиа Великобритании
18:38
В Румынии открыли выставку военного фотожурналиста Макса Левина
18:36
"Когда фейерверк звучит как выстрел": Управление ООН по делам беженцев опубликовало видео в поддержку украинцев
18:35
Кабмин и ЕС согласовали "транспортный безвиз": названы сроки подписания соглашения
18:21
Зеленский призвал Данию поддержать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
18:12
Американцы и НАТО будут с Украиной столько, сколько потребуется для победы, – конгрессмен Майкл Маккол
18:00
Эксклюзив
на фото: Роман Костенко
Враг начинает собирать больше разведданных по Николаеву, - полковник Костенко
17:47
Владимир Сальдо
Суд запретил партию Сальдо, которого оккупанты назначили "главой" Херсонщины
17:31
На экономическом форуме в Петербурге боятся покушения на Путина: в аккредитации отказали московскому журналисту, имеющему родственников в Украине
17:24
"Не все так однозначно": Папа Франциск до сих пор предполагает, что "Путина могли спровоцировать"
17:21
Еще одна страна решит, давать ли Украине статус кандидата в ЕС, после заключения Еврокомиссии
17:20
Было – стало: известный волонтер показал, как готовят машины для фронта
17:16
Украинская ПВО 14 июня сбила три российские крылатые ракеты, запущенные из акватории Черного моря
17:02
В Шотландии начали подготовку к новому референдуму о независимости от Великобритании
16:42
В Мариуполе все больше импровизированных кладбищ, оккупанты требуют за погребение взятки, - советник мэра
16:37
Комитет Рады поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса
16:36
Эксклюзив
Николай Маломуж
Основной состав белорусской армии не пойдет воевать против Украины, - генерал Маломуж
16:36
Российский Аэрофлот перевез в мае на 20% меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года
16:20
Еврокомиссия не принимала окончательных решений по статусу кандидата для Украины
16:12
На фото Владимир Зеленский
Нам нужна от канцлера Шольца уверенность в том, что Германия поддержит Украину – Зеленский
16:09
Правительство Испании передало Украине 15 автомобилей скорой
15:59
"На***вает наших пацанов командование": в России нанимают мужчин "разнорабочими", а отправляют на войну
15:47
Если Джошуа победит Усика, то в декабре встретится с Фьюри, – промоутер
15:46
Россия сокращает поставки газа по "Северному потоку-1" на 40%
15:44
В Киеве простились с погибшим на Донбассе журналистом и офицером Алексеем Чубашевым
15:33
В Украину возобновляют доставку с Aliexpress
15:18
Инфографика
Более 50% политиков-коллаборантов представляют ОПЗЖ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV