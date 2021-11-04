Правительство унифицировало методику утверждения нормативной денежной оценки земли

Об этом сообщает Правительственный портал.



По словам министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, ранее одновременно существовало три разных методики оценки. Как следствие, показатели оценки соседних участков могли значительно отличаться между собой, а у общины была необходимость разрабатывать и утверждать три разных вида технической документации.



"Правительство унифицировало проведение такой оценки, сведя все в одну методику. Теперь Совет соответствующего территориального общества сможет утвердить НГО сразу для всех земельных участков всех категорий и форм собственности на всей территории общества по понятным и прозрачным процедурам", - цитирует пресс-служба слова Лещенко.



Он пояснил, что теперь нормативно-денежная оценка будет определяться умножением площади земельного участка на определенный норматив капитализированного рентного дохода и пять коэффициентов, зависящих от расположения, назначения и качества земельного актива.



"Другими словами: то, насколько близко земельный участок расположен к крупным городам или курортно-рекреационным объектам; есть ли влияние радиационного загрязнения; каково его целевое назначение; какие региональные и зональные факторы его местоположения, - это все будет влиять на конечный размер НГО ", – объяснили в пресс-службе.



Лещенко добавил, что это постановление является важным ключом для территориальных общин в полномасштабном проведении НПО всех земель, расположенных на их территориях. Теперь оценка будет распространяться сразу на всю территорию общины, а не на отдельные "лоскутки". Результаты оценки сразу по всей общине будут попадать в Государственный земельный кадастр и каждый желающий сможет получить выдержку об оценке своего участка без лишних бюрократических процедур.

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