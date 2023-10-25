Волонтеры, почитав внимательно правительственное постановление, взбешены: все, что было и так сложно, станет невыносимым.

Правительство, почувствовав негодование, собирает совещание с отдельными представителями волонтерского движения: "Ну, вот чего вы нервничаете, вы же не ПЭПы. А вообще 30% из проверенной волонтерской помощи не на балансе воинских частей".

По мнению властей, последний аргумент должен быть убийственным: воруют, поэтому мы усиливаем контроль до такого уровня, чтобы вообще волонтеры исчезли как класс. А то еще на выборы пойдут и пес Патрон победит.

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Не на балансе воинских частей, потому что прежде правительство ввело такие правила, что лучше волонтерки не иметь официально, чем потом ее списывать месяцами в случае потери, с уголовной ответственностью, если не умудрились правильно списать.

И ездило войско на машинах волонтеров, с дронами, ночниками и тепликами волонтеров, в волонтерской форме. Ибо чем занималось Минобороны, мы уже тоже знаем…

То, что воруют, мы знаем. Видели и слышали, как исчезала гуманитарка железнодорожными поездами, и потом оказывалась на полках сетевых супермаркетов.

Как джипы для армии оказывались под задницами высоких чиновников.

Вот только ответственности за это никто не понес!

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Об авторе. Владимир Омелян, украинский дипломат, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019. Политический эксперт

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