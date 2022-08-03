Правительство улучшило прогнозы урожая зерновых до 67 млн тонн

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Глава Правительства передал слова благодарности аграриям, которые героически собирают урожай, особенно в тех областях, где продолжаются обстрелы и заминированы поля.

"Несмотря на все неурядицы, жатва продолжается. Согласно информации Минагрополитики, за период жатвы уборка зерновых проведена на площади 3,5 млн га, фактически собрано 12 млн тонн зерна нового урожая", — отметил Денис Шмигаль.

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня первый корабль с украинским зерном уже прошел проверку в Стамбуле и отправился в порт назначения.

"В общей сложности за июнь мы экспортировали 3,2 млн тонн из 5 млн тонн, которые потребовались. Экспорт постепенно растет и по железной дороге, и по автодорогам, и через Дунайские порты. Морские порты значительно расширят эти возможности и аграрии получат новые возможности для сбыта продукции. Государство делает для этого все необходимое", - подчеркнул Премьер-министр.

Участники совещания также заслушали информацию Министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского о состоянии сбора и хранения зерновых и масличных культур. Он отметил, что в этом году сбор урожая ожидается больше, чем сначала прогнозировалось — 65-67 млн тонн вместо 60 млн тонн, как предполагалось ранее.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb