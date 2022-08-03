Правительство улучшило прогнозы урожая зерновых до 67 млн тонн
Состояние сбора, хранения и экспорта сельскохозяйственной продукции, а также подготовку к посеву озимых культур под урожай 2023 года обсудили во время селекторного совещания с руководителями областей под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.
Глава Правительства передал слова благодарности аграриям, которые героически собирают урожай, особенно в тех областях, где продолжаются обстрелы и заминированы поля.
"Несмотря на все неурядицы, жатва продолжается. Согласно информации Минагрополитики, за период жатвы уборка зерновых проведена на площади 3,5 млн га, фактически собрано 12 млн тонн зерна нового урожая", — отметил Денис Шмигаль.
Премьер-министр подчеркнул, что сегодня первый корабль с украинским зерном уже прошел проверку в Стамбуле и отправился в порт назначения.
"В общей сложности за июнь мы экспортировали 3,2 млн тонн из 5 млн тонн, которые потребовались. Экспорт постепенно растет и по железной дороге, и по автодорогам, и через Дунайские порты. Морские порты значительно расширят эти возможности и аграрии получат новые возможности для сбыта продукции. Государство делает для этого все необходимое", - подчеркнул Премьер-министр.
Участники совещания также заслушали информацию Министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского о состоянии сбора и хранения зерновых и масличных культур. Он отметил, что в этом году сбор урожая ожидается больше, чем сначала прогнозировалось — 65-67 млн тонн вместо 60 млн тонн, как предполагалось ранее.
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