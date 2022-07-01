Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"



"К сожалению, правительство Украины не отвечает вызовам, которые есть в стране. Правительство военного времени и мирного должны иметь совершенно разные подходы. Сейчас Украине нужно очень быстрое и кризисное правительство, которое принимает жесткие решения в период военного времени", - пояснила Клименко.



Клименко отметила, что Кабинет Министров Украины должен отвечать за принимаемые им решения



"Правительство должно принимать решения и отвечать за них. Посмотрите хотя бы на решение правительства о возврате таможенного налога на ввоз автомобилей в Украину. Сейчас на границе стоят километровые очереди, люди сражаются в этих очередях, и мы выглядим, как варвары, для наших соседних государств. Поэтому мне кажется, что Кабинет Министров Украины очень оторван от реальности", - добавила Клименко.



21 июня Верховная Рада вернула уплату пошлин и НДС при импорте товаров , в том числе автомобилей, с 1 июля

28 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина предлагает государствам-партнерам заключить международный договор, позволяющий использовать золото-валютные резервы России для выплаты компенсаций пострадавшим от ее вторжения.