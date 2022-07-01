Правительство Украины не соответствует тем вызовам, которые есть в стране, - нардеп Клименко
Народный депутат Юлия Клименко считает, что Кабинет Министров Украины ненадлежащим образом выполняет свою работу в режиме военного времени
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"
"К сожалению, правительство Украины не отвечает вызовам, которые есть в стране. Правительство военного времени и мирного должны иметь совершенно разные подходы. Сейчас Украине нужно очень быстрое и кризисное правительство, которое принимает жесткие решения в период военного времени", - пояснила Клименко.
Клименко отметила, что Кабинет Министров Украины должен отвечать за принимаемые им решения
"Правительство должно принимать решения и отвечать за них. Посмотрите хотя бы на решение правительства о возврате таможенного налога на ввоз автомобилей в Украину. Сейчас на границе стоят километровые очереди, люди сражаются в этих очередях, и мы выглядим, как варвары, для наших соседних государств. Поэтому мне кажется, что Кабинет Министров Украины очень оторван от реальности", - добавила Клименко.
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