Об этом сообщила первый вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью агентству Bloomberg.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Свириденко призвала расширить соглашение, заключенное в отношении украинской агропродукции в июле 2022 года при посредничестве ООН и Турции. Она подчеркнула, что Украина открыла три украинских порта на Черном море, заблокированных российскими войсками, для экспорта продовольствия. Тем не менее, для Украины важно добавить еще больше портов, чтобы увеличить объемы экспорта, отметила министр в интервью.

"Мы сосредоточимся на строительстве дополнительных хранилищ для сельскохозяйственных товаров, но со стратегической точки зрения нам нужно открыть морские порты. Речь идет не только о сельском хозяйстве, а о сталь", - констатировала Свириденко.

Она подчеркнула, что украинская экономика опустошена агрессией России, доходы сократились из-за сокращения основных экспортных товаров и разрушения энергетической инфраструктуры в результате российских ракетных ударов. По словам министра, в прошлом году ВВП сократился на 30,2%, что является лучшим результатом после первоначального прогноза в 50%.

"После того, как экономика Украины сократилась почти на треть в результате российского вторжения, валовой внутренний продукт может вырасти на целых 3% этого года, если Россия выйдет из наших территорий и откроются морские порты", - сказала Свириденко.

Накануне стало известно, что с начала действия зернового соглашения из портов Украины вышли более 650 судов с продовольствием.

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