Правительство США разрешило антикоронавирусную вакцинацию с 5 лет

Такое решение было принято на основе заключения советников консультационного комитета FDA и после проведения исследования, что показало более чем 90-процентную эффективность препарата в профилактике COVID-19 среди детей этой возрастной группы, информирует Еспресо.TV.



В ведомстве считают, что детей от 5 до 11 лет следует вакцинировать меньшей дозировкой - 10 микрограмм, в то время как детей от 12 лет в мае было решено прививать 30-микрограммовой дозой.



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Как отмечается на сайте регулятора, меньшая дозировка может помочь смягчить некоторые из редких побочных эффектов.



Американский регулятор также заявил, что польза от прививки Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет превышает риски.





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Препарат для младшей возрастной группы начнут использовать после выработки рекомендаций Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) относительно того, как следует вводить вакцину. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе.

Напомним, вакцинация детей от COVID в Украине разрешена только с 12 лет.