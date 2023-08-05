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Правительство США приостановило финансирование некоторых программ для Нигера

5 августа, 2023 суббота
06:18
Мир

Правительство Соединенных Штатов приостанавливает определенные программы иностранной помощи в пользу Нигерской власти. Эта временная мера не влияет на все иностранные программы помощи США в Нигере

Об этом идет речь на сайте Госдепартамента.

По словам представителей госсекретаря США Энтони Блинкена, самое главное, что предоставление жизненно важной гуманитарной помощи и продовольственной помощи будет продолжено.

Он добавил, что власти США продолжат взаимодействовать со страной, где это целесообразно, включая дипломатические операции и операции по обеспечению безопасности для защиты американского персонала.

"Как мы ясно дали понять с самого начала этой ситуации, оказание помощи США правительству Нигера зависит от демократического управления и уважения конституционного порядка. Это согласуется с шагами, предпринятыми ECOWAS и Африканским Союзом", - отметил Блинкен.

По его словам, правительство США будет продолжать пересматривать внешнюю помощь и сотрудничество, поскольку ситуация на месте будет развиваться в соответствии с целями политики и правовых ограничений правительства.

"Мы по-прежнему привержены поддержке народа Нигера, чтобы помочь ему сохранить свою трудно обретенную демократию, и мы повторяем наш призыв к немедленному восстановлению демократически избранного правительства Нигера", - подчеркнул госсекретарь США.

Что известно о госперевороте в Нигере

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец властям из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.

Украина осудила государственный переворот в Республике Нигер. В МИДе категорически отвергли любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после государственного переворота при поддержке возглавляемого им подразделения президентской гвардии.

Совет Безопасности ООН решительно осудил попытки неконституционного изменения законного правительства Республики Нигер. Члены Совета безопасности призвали к увольнению президента Мохаммеда Базума.

"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - говорится в заявлении Совбеза.

30 июля в городе Ниамей, столице Нигера, поклонники хунты прошли маршем по улицам столицы Ниамея - они размахивали российскими флагами, скандировали имя Путина и напали на посольство Франции.

2 августа Италия эвакуировала из Нигера 87 человек. Среди них – 36 итальянцев, 21 гражданин США, четверо болгар, двое австрийцев и по одному гражданину Великобритании, Нигера, Венгрии, Сенегала и Нигерии.

3 августа США заявили , что частично эвакуируют часть сотрудников и их семей из своего посольства в стране. Однако посольство США открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам США.

Также 3 августа президент США Джо Байден призвал хунту в Нигере уволить демократически избранного президента страны Мохаммеда Базума и его семью, удерживаемых после государственного переворота.

Президент Нигера Мохамед Базум, которого после госпереворота удерживает хунта, призвал международную совместную помощь восстановить конституционный порядок в стране.

Африка
США
Энтони Блинкен
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