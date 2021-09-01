Правительство США предоставит Украине инновационные препараты от COVID-19 почти на $20 млн
США предоставит Украине препараты для лечения COVID-19 почти на $20 млн
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
"В рамках сотрудничества с правительством США Украина получит инновационные лекарственные средства против коронавируса. Гуманитарная помощь эквивалентной стоимостью почти $20 млн поступит в ближайшее время и будет развезена в регионы силами благотворительных фондов", - говорится в сообщении.
По информации Минздрава, в Украину поставят 20 тыс. флаконов препарата Бамланивимаб (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов препарата Этесевимаб (Etesevimab). Препараты уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, эти лекарства уже зарегистрированы Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA) и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелые формы.
Отмечается, что препараты действуют непосредственно на вирус - связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу.
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