Правительство США предоставит Украине дополнительные $9 млн на систему здравоохранения и развитие экономики
Украина и США заключили соглашение на общую сумму $9 млн, которые будут направлены на развитие системы здравоохранения Украины и обеспечение роста экономики
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, правительство Украины и правительство США заключили Дополнительное Соглашение к Соглашению о выполнении задачи в области развития на общую сумму $9 млн.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря соглашению Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышения эффективности лечения болезней.
Так, дополнительное соглашение предусматривает предоставление Украине $7 млн на улучшение состояния здоровья украинцев и $ 2 млн - на обеспечение роста экономики.
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