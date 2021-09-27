Правительство США предоставит Украине дополнительные $9 млн на систему здравоохранения и развитие экономики

Об этом сообщает Правительственный портал.



Согласно сообщению, правительство Украины и правительство США заключили Дополнительное Соглашение к Соглашению о выполнении задачи в области развития на общую сумму $9 млн.



По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря соглашению Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышения эффективности лечения болезней.



Так, дополнительное соглашение предусматривает предоставление Украине $7 млн на улучшение состояния здоровья украинцев и $ 2 млн - на обеспечение роста экономики.

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