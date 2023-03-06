Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт в интервью "Голосу Америки".

"Соединенные Штаты в прошлом году предоставили 53 миллиона долларов на дополнительную помощь с оборудованием для энергосетей. Сейчас мы закупаем большее оборудование на 125 миллионов для неотложной поддержки энергетики. И мы только подали запрос в Конгресс, чтобы еще 250 миллионов долларов средств правительства США было выделено на новые трансформаторы для оборудования, чтобы повысить надежность сети Украины, построить систему, которая меньше зависит от нефти и газа и больше фокусируется на возобновляемых источниках энергии, ветровой и солнечной энергии, которые нужны Украине", - сказал Паетт.

Кроме этого, также по его словам, он "имеет все основания ожидать", что после победы в войне Украина восстановит позиции крупного экспортера энергии.

"Как вы хорошо знаете, у Украины есть чрезвычайные ресурсы, и мы хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы помочь правительству Украины, как сказал мне премьер-министр, когда я был здесь в декабре, "отстроить к лучшему"", - отметил он.