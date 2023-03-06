Правительство США попросило Конгресс выделить дополнительно $250 млн на энергооборудование для Украины
Правительство США запросило Конгресс о выделении дополнительно 250 миллионов долларов на новые трансформаторы и энергооборудование для Украины
Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт в интервью "Голосу Америки".
"Соединенные Штаты в прошлом году предоставили 53 миллиона долларов на дополнительную помощь с оборудованием для энергосетей. Сейчас мы закупаем большее оборудование на 125 миллионов для неотложной поддержки энергетики. И мы только подали запрос в Конгресс, чтобы еще 250 миллионов долларов средств правительства США было выделено на новые трансформаторы для оборудования, чтобы повысить надежность сети Украины, построить систему, которая меньше зависит от нефти и газа и больше фокусируется на возобновляемых источниках энергии, ветровой и солнечной энергии, которые нужны Украине", - сказал Паетт.
Кроме этого, также по его словам, он "имеет все основания ожидать", что после победы в войне Украина восстановит позиции крупного экспортера энергии.
"Как вы хорошо знаете, у Украины есть чрезвычайные ресурсы, и мы хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы помочь правительству Украины, как сказал мне премьер-министр, когда я был здесь в декабре, "отстроить к лучшему"", - отметил он.
- Напомним, пакет военной помощи США в Украине был объявлен 24 февраля – в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ. В пакете на общую сумму 2 миллиарда долларов содержатся дополнительные беспилотные летательные аппараты, оборудование для борьбы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и средств высокоточной стрельбы.
- Общий объем американской военной помощи Украине с февраля 2022 уже превысил 30 миллиардов долларов.
- Соединенные Штаты в пятницу, 3 марта, объявили об очередном пакете военной помощи Украине в $400 млн, который состоит преимущественно из боеприпасов.
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