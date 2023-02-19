Об этом сообщили в Reuters.

В ответ на вопрос, были ли просьбы к Илону Маске об отмене ограничений в использовании Starlink украинскими военными Энтони Блинкен утвердил: "Я не могу ответить на этот вопрос. Я не могу поделиться никакими разговорами, которые мы вели, кроме того, что у нас были разговоры ".