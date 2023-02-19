Правительство США говорило с Илоном Маском об использовании интернета Starlink в Украине.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское правительство провело ряд разговоров с владельцем SpaceX Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине
Об этом сообщили в Reuters.
В ответ на вопрос, были ли просьбы к Илону Маске об отмене ограничений в использовании Starlink украинскими военными Энтони Блинкен утвердил: "Я не могу ответить на этот вопрос. Я не могу поделиться никакими разговорами, которые мы вели, кроме того, что у нас были разговоры ".
- Напомним, компания Илона Маска SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование защитниками Украины спутникового интернета Starlink для управления дронами. Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что спутниковый интернет Starlink, обеспечивавший украинским военным широкополосную связь, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".
- Американский астронавт Скотт Келли призвал Илона Маска вернуть ВСУ полный доступ к Starlink. Бизнесмен отказал в просьбе и оправдал это тем, что "не допустит эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне".
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