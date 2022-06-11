Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в твиттере.

"Правительство США не будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме ни в каком качестве. Мы призываем правительства и компании присоединиться к нашему бойкоту", - подчеркнул Прайс.

По его словам, такое решение необходимо для того, чтобы показать Кремлю, что никто не будет вести бизнес со страной-агрессором, пока российские войска уничтожают Украину.

28 мая МИД Украины сообщил, что более 150 городов мира разорвали побратимские отношения с городами в России. Кроме того, Союз городов Балтии исключил из своего состава Санкт-Петербург и российский город Гатчин, приняв в союз украинский город Вивнянск (Львовщина).

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