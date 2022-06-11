Правительство США бойкотирует российский экономический форум в Петербурге и призывает остальные страны делать то же самое
Представители США не будут участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне, и призывают остальные страны присоединиться к бойкоту
Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в твиттере.
"Правительство США не будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме ни в каком качестве. Мы призываем правительства и компании присоединиться к нашему бойкоту", - подчеркнул Прайс.
По его словам, такое решение необходимо для того, чтобы показать Кремлю, что никто не будет вести бизнес со страной-агрессором, пока российские войска уничтожают Украину.
- 28 мая МИД Украины сообщил, что более 150 городов мира разорвали побратимские отношения с городами в России. Кроме того, Союз городов Балтии исключил из своего состава Санкт-Петербург и российский город Гатчин, приняв в союз украинский город Вивнянск (Львовщина).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное