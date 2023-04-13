Правительство США близко к выявлению лица, виновного в утечке секретных документов, - Байден
Президент Джо Байден 13 апреля впервые прокомментировал утечку документов Пентагона и сообщил, что правительство США уже близко к выявлению виновного в этом лица
Об этом он сказал во время посещения Ирландии, пишет CNN .
"Как вы знаете, идет полномасштабное расследование. Спецслужбы и Министерство юстиции близятся к его завершению. Но пока у меня нет ответа", - заявил он, отвечая на вопросы журналиста.
Кроме того, Байден отметил, что обеспокоен не содержанием слитых документов, а самим фактом произошедшей утечки.
"Меня не волнует сама утечка. Я обеспокоен тем, что она произошла, но, насколько я знаю, там не было ничего, что может вызвать какие-то последствия", - заверил президент США.
Уголовное расследование ведет офис ФБР в Вашингтоне, включая группу контрразведчиков, имеющих опыт расследования утечек информации.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование. Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord. CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
- Сейчас в Пентагоне до сих пор оценивают масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. Советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ. Некоторые из этих документов не прошли проверку на оригинальность , в Белом доме их назвали подлогом. А журналисты Associated Press узнали, что тем, кто опубликовал секретные документы Пентагона в Discord, может быть ребенок .
- Позже CNN отчитывалось, что обнародованные документы раскрывают сбор американской разведкой информации о своих ключевых партнерах и противниках и конкурентах, в частности о Китае.
- Журналисты CBS утверждали, что ФБР работает над отслеживанием утечки материалов, в то же время Пентагон сокращает количество людей, имеющих доступ к секретной информации, которая стала объектом обнародования.
- Журналисты The Washington Post пообщались с вероятным членом чата в Discord, куда слили документы Пентагона: авторы утверждали, что за этим стоит "любитель оружия", работавший на военной базе.
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