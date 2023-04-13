Об этом он сказал во время посещения Ирландии, пишет CNN .

"Как вы знаете, идет полномасштабное расследование. Спецслужбы и Министерство юстиции близятся к его завершению. Но пока у меня нет ответа", - заявил он, отвечая на вопросы журналиста.

Кроме того, Байден отметил, что обеспокоен не содержанием слитых документов, а самим фактом произошедшей утечки.

"Меня не волнует сама утечка. Я обеспокоен тем, что она произошла, но, насколько я знаю, там не было ничего, что может вызвать какие-то последствия", - заверил президент США.

Уголовное расследование ведет офис ФБР в Вашингтоне, включая группу контрразведчиков, имеющих опыт расследования утечек информации.