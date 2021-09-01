Правительство создало рабочую группу по дерегуляции: она отменит регуляторные акты, обременяющие работу бизнеса

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Одна из первоочередных задач, стоящих перед правительством, - это дерегуляция. Сегодня создадим межведомственную рабочую группу по вопросам дерегуляции, чтобы ускорить этот процесс", - сказал Шмыгаль.



Он отметил, что сейчас в Украине работает межрегиональная рабочая группа по дерегуляции, которая уже пересмотрела более 3,5 тыс. регуляторных актов, из которых отменила почти половину - 1 636 документеов, которые имели региональную специфику и обременяли работу бизнеса.



Премьер отметил, что новосозданная рабочая группа до конца года должна показать аналогичные результаты и убрать искусственные барьеры для развития бизнеса.

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