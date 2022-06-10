Правительство создало оргкомитет для подготовки к Евровидению-2023
Правительство создало оргкомитет по подготовке и проведению в Украине Евровидения в следующем году. Для конкурса необходимо обеспечить соблюдение организационных требований
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политике Украины.
Комитет будет координировать действия властей, предприятий и организаций при подготовке мероприятий, связанных с проведением конкурса.
“Европейцы продемонстрировали поддержку Украины, когда голосовали за наших представителей. В результате мы в третий раз выиграли Евровидение. Благодаря группе Kalush Orchestra мы получили возможность потребовать украинцев мира. Мы будем организовывать Евровидение в условиях военного положения, поэтому нужно очень быстро приступить к работе. Ведь должны провести песенный конкурс на должном уровне”, - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Перед финалом "Евровидения" генеральный директор Европейского языкового союза Ноэль Курран сказал изданию TheJournal.ie, что подготовка к "Евровидению" включает в себя ряд аспектов: место проведения, финансирование и безопасность. По каждому из этих вопросов есть дедлайн.
- 14 мая в итальянском Турине состоялся финал песенного конкурса Евровидения-2022. Победителем объявлена хип-хоп-группа из Украины Kalush Orchestra.
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