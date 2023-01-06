Правительство создало Нацкомиссию по вопросам крымскотатарского языка

Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров на заседании в пятницу, 6 января.

"Комиссия создана во исполнение Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы. Этот консультативно-совещательный орган будет функционировать в составе представителей привлеченных государственных органов, а также Меджлиса крымскотатарского народа и языковедов по научным и образовательным учреждениям", - говорится в сообщении.

В частности, основной задачей Нацкомиссии является сохранение крымскотатарского языка, отнесенного ЮНЕСКО к числу языков, нуждающихся в защите, а также содействие координации действий центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам институционального, организационного и информационного обеспечения функционирования крымскотатарского языка.

Кроме того, по словам Верещук, "крымскотатарский – это язык одного из коренных народов Украины, который сейчас подвергается притеснениям и репрессиям во временно оккупированном Крыму. Украинская власть делает все, чтобы защитить права крымских татар, их национальную идентичность".

"Образовавшаяся сегодня комиссия призвана способствовать сохранению национальной культуры, традиций, обычаев и исторической памяти крымскотатарского народа. Вместе с учеными должны популяризировать этот язык среди молодежи, поднимать его престиж. Мы должны сохранить нашу общую национальную память", – подчеркнула вице-премьер.

9 августа сообщалось, что в Украине будет создана онлайн-платформа "Национальный корпус крымскотатарского языка".

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