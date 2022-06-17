Об этом написал в телеграме представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук .

"Создан Координационный штаб по вопросам защиты прав лиц, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией против Украины. Утверждено Положение о Координационном штабе и его составе", – говорится в сообщении.

Задачи Координационного штаба - содействие деятельности по защите прав депортированных между всеми заинтересованными сторонами, а также определение путей и способов решения проблемных вопросов таких лиц.



Известно, что главой штаба назначен вице-премьер-министр Ирина Верещук. Также вошли представители центральных органов исполнительной власти, силовых структур, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

2 марта президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных обстоятельств в связи с новым вторжением РФ в Украину.

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