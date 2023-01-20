Правительство создало комиссию по расследованию авиакатастрофы в Броварах

Об этом в telegram сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Образована правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы вертолета EC 225 LP, которая произошла 18.01.2023 в г. Броварах Киевской области, и утвержден персональный состав этой комиссии", - написал он.

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В частности, известно, что Кабмин поручил этой правительственной комиссии подать КМУ до 18 февраля 2023 года отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы и принятых мерах.

"Рекомендовано Национальному бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами провести в установленном порядке техническое расследование соответствующей авиакатастрофы", - заявил Мельничук.

В среду, 18 января, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, после трагедии идентифицировали 14 погибших, среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины

Ряд стран выразили соболезнования украинскому народу из-за трагедии с вертолетом в Броварах, в которой погибло руководство МВД и дети

По состоянию на 19 января в больницах остаются 16 человек, в том числе шестеро детей , пострадавших в результате падения вертолета в Броварах 18 января.

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