Правительство создало комиссию по расследованию авиакатастрофы в Броварах
Кабинет министров Украины образовал правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы вертолета EC 225 LP, которая произошла 18 января в Броварах Киевской области
Об этом в telegram сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Образована правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы вертолета EC 225 LP, которая произошла 18.01.2023 в г. Броварах Киевской области, и утвержден персональный состав этой комиссии", - написал он.
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В частности, известно, что Кабмин поручил этой правительственной комиссии подать КМУ до 18 февраля 2023 года отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы и принятых мерах.
"Рекомендовано Национальному бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами провести в установленном порядке техническое расследование соответствующей авиакатастрофы", - заявил Мельничук.
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По состоянию на 19 января в больницах остаются 16 человек, в том числе шестеро детей , пострадавших в результате падения вертолета в Броварах 18 января.
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