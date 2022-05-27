Правительство создало комиссию по аудиту ущерба от нападения РФ, ее возглавили Верещук, Чернышев и Кубраков

Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram .

На заседании был утвержден ее должностной состав, а также положения о его работе.

Сопредседателями комиссии назначен вице-премьер - министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина, министр по развитию общин и территорий Алексей Чернышев и министр инфраструктуры Александр Кубрак.

"Основными задачами комиссии является разработка методологий аудита ущерба и ущерба, а также подготовка и согласование нормативно правовых актов для их комплексной оценки", - написал Шмигаль.