Правительство создало Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины
Кабинет Министров создал новую структуру - Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания Кабмина 13 января.
Новую структуру образовали на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог.
По словам Шмыгаля, такое решение позволит "оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов". Премьер-министр убежден, что восстановление Украины станет объединяющей идеей для Европы, а реализация плана восстановления нашей страны – важная часть сотрудничества с Европейским Союзом.
"Уже сейчас мы знаем источники поступления 110 млрд грн на восстановление в этом году. В то же время рассчитываем, что нам удастся аккумулировать в шесть раз больше средств, чтобы уже в 2023-м восстановить больше инфраструктуры и жилья украинцев", - отметил Денис Шмигаль.
- 12 января было подписано партнерское соглашение между чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Кунинори Мацудой и помощницей руководителя ПРООН, директором Регионального бюро ПРООН в странах Европы и СНГ Иваной Живкович с участием вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова. Согласно ему, правительство Японии выделит 95 миллионов долларов на восстановление Украины.
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