Правительство совместно с ООН запускает еще две программы выплат – Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Стало известно, что вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2 200 гривен каждый месяц на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение трех месяцев. Также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отдельно поможет малоимущим пенсионерам среди вынужденных переселенцев. Им будет дополнительно выплачиваться по 2,2 тыс. гривен. Этими выплатами Кабинет министров планирует охватить около 700 тысяч внутриперемещенных лиц.

"Параллельно с этим правительство дополнительно выделяет почти 1,3 миллиарда гривен из резервного фонда для Фонда соцстрахования, чтобы обеспечить выплаты пособия по безработице", – добавил Шмыгаль.

Минюст совместно с Офисом президента создали рабочую группу, которая внедрит механизм эффективного возмещения ущерба, нанесенного Украине оккупантами.