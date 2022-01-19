Правительство сократило срок действия COVID-сертификатов до 9 месяцев

Об этом шла речь на заседании Кабмина.



"Данный проект постановления регулирует вопрос выдачи сертификатов после проведения бустерной дозы вакцинации и плюс - сокращает срок действия сертификаты после вакцинации с 365 дней до 270 дней, то есть девяти месяцев", - объяснил суть решения министр здравоохранения Виктор Ляшко. объяснительной записки, теперь украинцы будут получать сертификат, который будет действовать 270 дней. После бустерной дозы срок действия документа продлится еще на 270 дней.



Такое решение было принято, поскольку ряд государств ЕС (Германия, Литва, Австрия) также сократили срок действия сертификатов.

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