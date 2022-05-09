Правительство сократило до трех число пропускных пунктов, где можно растаможить автомобили из ЕС

Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение Кабинета министров сообщила Государственная таможенная служба.

Согласно решению правительства, количество пунктов пропуска для растаможки европейских автомобилей для собственных нужд сократилось с 6 до трех.

Два из них расположены на границе с Польшей: "Устилуг" и "Грушев", а еще один – на словацкой границе, это пункт пропуска "Малый Березный".

Напомним, из-за большого количества машин на растаможку волонтеры стоят в очередях с гуманитарной помощью. Поэтому Министерство инфраструктуры инициировало ограничение количества пунктов пропуска, через которые можно оформить иностранное авто для собственных нужд сначала до семи, затем до шести.

Зеленский сообщил о перезагрузке работы таможни.

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