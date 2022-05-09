Правительство сократило до трех число пропускных пунктов, где можно растаможить автомобили из ЕС
Растаможить автомобиль с иностранными номерами можно будет через три пункта пропуска вместо шести – два на границе с Польшей и еще один – со Словакией
Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение Кабинета министров сообщила Государственная таможенная служба.
Согласно решению правительства, количество пунктов пропуска для растаможки европейских автомобилей для собственных нужд сократилось с 6 до трех.
Два из них расположены на границе с Польшей: "Устилуг" и "Грушев", а еще один – на словацкой границе, это пункт пропуска "Малый Березный".
- Напомним, из-за большого количества машин на растаможку волонтеры стоят в очередях с гуманитарной помощью. Поэтому Министерство инфраструктуры инициировало ограничение количества пунктов пропуска, через которые можно оформить иностранное авто для собственных нужд сначала до семи, затем до шести.
- Зеленский сообщил о перезагрузке работы таможни.
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