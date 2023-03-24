Правительство сохранило фиксированную цену на электроэнергию для населения до 30 апреля

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в постановление КМУ от 05.06.2019 №483 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии". Предусмотрено продление действия фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей осенне-зимнего периода 2022/23 года, а именно до 30 апреля 2023 года", – написал он.

Таким образом, украинцы и дальше будут платить за свет 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч в зависимости от потребления.

Срок действия фиксированных цен на электроэнергию для населения согласно этому постановлению истекал 31 марта.