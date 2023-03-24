Правительство сохранило фиксированную цену на электроэнергию для населения до 30 апреля
Кабинет Министров Украины на заседании 24 марта сохранил фиксированную цену на электроэнергию для населения до 30 апреля текущего года
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Внесены изменения в постановление КМУ от 05.06.2019 №483 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии". Предусмотрено продление действия фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей осенне-зимнего периода 2022/23 года, а именно до 30 апреля 2023 года", – написал он.
Таким образом, украинцы и дальше будут платить за свет 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч в зависимости от потребления.
Срок действия фиксированных цен на электроэнергию для населения согласно этому постановлению истекал 31 марта.
- 10 марта стало известно, что НКРЭКУ планирует пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Украине.
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