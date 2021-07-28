Правительство согласовало увольнение жены Хомчака Коваленко с должности главы Черниговской ОГА
Кабинет министров согласовал увольнение Анны Коваленко с должности главы Черниговской ОГА
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Коваленко является женой экс-главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.
Читайте также: Главнокомандующий ВСУ Хомчак уходит с поста
Она возглавляла Черниговскую ОГА с октября 2020 года. До этого была нардепом от "Слуги народа", а также заместителем главы Офиса президента.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.94
- Актуальное
- Важное