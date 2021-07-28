Правительство согласовало увольнение жены Хомчака Коваленко с должности главы Черниговской ОГА

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Коваленко является женой экс-главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.



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Она возглавляла Черниговскую ОГА с октября 2020 года. До этого была нардепом от "Слуги народа", а также заместителем главы Офиса президента.